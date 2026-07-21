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Мостовой о пенальти «Зенита» в матче со «Спартаком»: «Неприятно такое видеть. Как защитник мог успеть убрать руку? За что вы ставите?»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о пенальти «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

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