Евгений Семенов: «Нижний Новгород вносит большой вклад в развитие Арктики»

«Сегодня научно-промышленный комплекс, сосредоточенный в Нижегородской области, с его атомным, машиностроительным, радиоэлектронным, судостроительным, химическим и оборонным элементами формируют мощный кластер, без которого развитие Арктики было бы затруднено», — считает заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, размышляя о том, что необходимо предпринять для ускорения развития арктического региона.