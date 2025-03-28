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Нижегородская правда

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Евгений Семенов: «Нижний Новгород вносит большой вклад в развитие Арктики»

Евгений Семенов: «Нижний Новгород вносит большой вклад в развитие Арктики»

«Сегодня научно-промышленный комплекс, сосредоточенный в Нижегородской области, с его атомным, машиностроительным, радиоэлектронным, судостроительным, химическим и оборонным элементами формируют мощный кластер, без которого развитие Арктики было бы затруднено», — считает заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, размышляя о том, что необходимо предпринять для ускорения развития арктического региона.

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