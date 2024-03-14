Они нас генетически ненавидят: ветеран СВО о противнике

ИГ

Ирина Галивец

Все правильно в статье написано - они нас ненавидят! А нам вдалбливают толерантность. Не одно поколение пройдет, может эти укрнацики и повернутся к нам лицом, а до этого будут постоянно гадить. А наше хорошее к ним отношение будут рассматривать, как слабость, и вредить еще больше будут.