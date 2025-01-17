Нападение на подростка попало на видео в Алматы

Уличного грабителя, напавшего на подростка рано утром, задержали в южной столице. Как сообщили в департаменте полиции мегаполиса, злоумышленник под угрозой физического насилия отобрал у школьника мобильный телефон и 10 тысяч тенге.
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