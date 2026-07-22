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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Уизардс» больше не заинтересованы в Уэстбруке, у защитника нет опций на данном этапе (Фишер)

По словам инсайдера Джейка Фишера, свободный агент Расселл Уэстбрук на данный момент не имеет вариантов продолжения карьеры в НБА .

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