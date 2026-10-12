Беларусь приняла 1,45 млн безвизовых туристов из Европы

С начала 2025 года в Беларусь без виз въехали 195 057 иностранцев из 38 государств, а всего с апреля 2022-го этим правом воспользовались более 1,45 млн человек.
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