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Сезонная акция по сбору излишков урожая завершилась в Подмосковье

Сезонная акция по сбору излишков урожая завершилась в Подмосковье

В Подмосковье завершилась акция по сбору излишков яблок и бахчевых культур. За время ее проведения жители передали около семи тонн органических отходов, которые направили на переработку и изготовление корма для животных.

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