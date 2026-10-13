Сезонная акция по сбору излишков урожая завершилась в Подмосковье

В Подмосковье завершилась акция по сбору излишков яблок и бахчевых культур. За время ее проведения жители передали около семи тонн органических отходов, которые направили на переработку и изготовление корма для животных.
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