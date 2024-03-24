Владелец «Крокуса» оценил работу службы безопасности и систем тушения

Теракт произошёл вечером 22 марта.фото: Киселёв Сергей/Агентство «Москва»--> Восстановить пути отхода террористов и номер автомобиля, на котором они скрылись, удалось благодаря системам безопасности «Крокус Сити Холла».
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