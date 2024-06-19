В Госдуме захотели запретить увольнять молодых матерей

19 июня в Государственную думу будет внесен законопроект, запрещающий увольнение молодых мам. Поправки в Трудовой кодекс подготовили Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия За правду», и депутат Михаил Делягин, сообщают «Известия».
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