НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    Дома надо питаться, а не тащить в рот всякую дрянь.Звезда «Диверсант...
  • lady lyudmila
    Она его взбодрит. Будет бегать на старости лет. И детеныша родит. Фсе.Звезда «Дома-2» В...
  • Lana_Borei Иванова
    Не идёт ей это губошлепствоАгузарова появила...

В Госдуме захотели запретить увольнять молодых матерей

В Госдуме захотели запретить увольнять молодых матерей

19 июня в Государственную думу будет внесен законопроект, запрещающий увольнение молодых мам. Поправки в Трудовой кодекс подготовили Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия За правду», и депутат Михаил Делягин, сообщают «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх