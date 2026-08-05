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Зелиньски о 1-м сезоне в «Интере»: «Я недооценил сложность перехода из «Наполи». Новые бутсы вызвали проблемы со здоровьем – таких мозолей физиотерапевты не видели»

Полузащитник «Интера» Петр Зелиньски порассуждал о своей игре за миланцев. – Почему первый сезон был таким негативным? – Во-первых, у меня были проблемы со здоровьем.

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