В Красноярске открылся фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер»

В Красноярске стартовал Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В рамках фестиваля состоятся показы фильмов из шести регионов России, пять творческих встреч с режиссерами и продюсерами, передает ТАСС.
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