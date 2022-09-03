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Посол Эфиопии Тегену заявил, что страна готова нарастить экспорт кофе в Россию

Посол Эфиопии Тегену заявил, что страна готова нарастить экспорт кофе в Россию

Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену в беседе с журналистами утром в субботу, 3 сентября, заявил, что страна готова увеличить объемы экспорта кофе в Россию, если появится соответствующий запрос.

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