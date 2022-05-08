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Учащиеся колледжа возложили цветы к памятнику-танку на площади Победы.

Учащиеся колледжа возложили цветы к памятнику-танку на площади Победы.

06 мая 2022 года учащиеся колледжа совместно с участниками областного патриотического проекта ´Дорогами Памяти и Славы´, трудовыми коллективами, организациями Бобруйска отдали дань памяти и возложили цветы к памятнику-танку на могиле генерала Б.

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