Учащиеся колледжа возложили цветы к памятнику-танку на площади Победы.

06 мая 2022 года учащиеся колледжа совместно с участниками областного патриотического проекта ´Дорогами Памяти и Славы´, трудовыми коллективами, организациями Бобруйска отдали дань памяти и возложили цветы к памятнику-танку на могиле генерала Б.