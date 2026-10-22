Пучки волос на расческе и заметно расширившийся пробор могут указывать на чрезмерное выпадение. Трихолог Мадина Осман посоветовала не откладывать диагностику при таких признаках, передает «Вечерняя Москва» .
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