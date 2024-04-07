Модный кринж от Джулии Фокс и урок самопринятия от Ксении Собчак: соцсети звёзд за неделю

Тимати путешествует по Японии, Агата Муцениеце изображает роман с Иваном Чуйковым, Ксения Собчак учит любить себя, а Джулия Фокс, как обычно, претендует на звание иконы модного кринжа — Spltnk изучил соцсети звёзд за неделю и собрал самые интересные фотографии.