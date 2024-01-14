"Ъ": осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока Гуменюк отправился в зону СВО

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный за коррупционные преступления, заключил контракт с министерством обороны и будет направлен на службу в район проведения специальной военной операции на Украине.
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