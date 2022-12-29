Матыцин о лимите: «Снижение числа легионеров во всех видах спорта должно вести к усилению внутренней конкуренции, появлению новых талантов»

Министр спорта РФ высказался о ситуации с лимитом на легионеров в футболе и хоккее. — По какому принципу Минспорта согласовывает лимиты на легионеров? Почему в КХЛ он ужесточается, а в РПЛ фактически смягчается? — По принципу индивидуального взаимодействия с федерациями, с экспертным сообществом.