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Матыцин о лимите: «Снижение числа легионеров во всех видах спорта должно вести к усилению внутренней конкуренции, появлению новых талантов»

Матыцин о лимите: «Снижение числа легионеров во всех видах спорта должно вести к усилению внутренней конкуренции, появлению новых талантов»

Министр спорта РФ высказался о ситуации с лимитом на легионеров в футболе и хоккее. — По какому принципу Минспорта согласовывает лимиты на легионеров? Почему в КХЛ он ужесточается, а в РПЛ фактически смягчается? — По принципу индивидуального взаимодействия с федерациями, с экспертным сообществом.

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