Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Добро пожаловать, и не говорите, что вас не предупреждали

Добро пожаловать, и не говорите, что вас не предупреждали

Давайте подобьём промежуточные итоги. Россия. Продолжает давить недорейх на фронте. При этом её экономику не удалось задавить санкциями, выборы прошли успешно, а одиночный теракт только усилил решимость добивать нацистов.

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