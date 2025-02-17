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В Госдуме раскрыли планы Евросоюза по Украине

В Госдуме раскрыли планы Евросоюза по Украине

Депутат Шеремет заявил, что ЕС намерен добывать полезные ископаемые на Украине Планы стран Европы по отправке войск на Украину не имеют ничего общего с миротворческой миссией, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Республики Крым Михаил Шеремет.

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