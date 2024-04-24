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Воробей

- "Обратите внимание, что наедине с собой, в процессе мастурбации, достичь оргазма легко и просто. А во время близости с партнером в женщинах зачастую включается непроизвольный контроль над телом, над своим поведением, лицом и эмоциями, что совсем не способствует получению наслаждения." Важно понять, что именно тут стоит за словами «включается непроизвольный контроль над телом». Полагаю, что для страдающей таким недомогание женщины нужно чётко осознать, что она является жертвой антисексуального внушения, которое практически всегда исходит от матери, которая испытывала вполне рациональный страх за дочь из-за эмансипированного характера социума. Да, намерения матери были при этом вполне благие, но, к сожалению, результат получился «как всегда»! Потому, нужно обращаться к психологу, который имеет эффективные навыки по блокировке последствий такого внушения. Женщине вовсе не обязательно нести бремя их всю свою жизнь. Кстати, оказывается, что характер этого внушения матери имеет целевое назначение, так уж получается по чисто техническим причинам - против законного супруга. При разводе и затем новом браке, это антисексуальное внушение будет направлено против последующего мужа. Это обстоятельство критически важно понять для возможности успешно разобраться в проблеме.