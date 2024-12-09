Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai В случае мобилизации на Украине с 18 лет, пополнение будет экипировано и обучено, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, на брифинге, комментируя призывы администрации США расширить мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ).