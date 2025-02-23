Путин вручил медали Героя России участникам СВО

По окончанию церемонии президент пообщался с награжденными Сегодня в Кремле состоялось торжественное награждение участников специальной военной операции медалями Героя Российской федерации, передает пресс-служба администрации президента.
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