В России разработали алгоритм ИИ для обнаружения пожаров на атомных предприятиях

Ученые из Передовой инженерной школы Томского политехнического университета разработали нейросетевой алгоритм для обнаружения на объектах атомной промышленности возгораний, а также их локализации и ликвидации.
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