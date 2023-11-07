Врач назвал распространённый продукт, провоцирующий развитие рака кишечника

Александр Умнов нашёл прямую связь межу употреблением колбас и онкологиейХирург Александр Умнов считает, что колбасы в современном мире — это настоящая отрава, поскольку в данном продукте содержатся опасные для здоровья нитриты и канцерогены.
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