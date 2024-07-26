Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США

В американском штате Техас 25 июля правоохранители задержали одного из самых разыскиваемых преступников — сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Исмаэля Самбаду по прозвищу Эль-Майо, сообщила газета El Financiero.
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