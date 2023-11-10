СК завершил расследование дела серийного душителя пенсионерок в Подмосковье

соцсети Следственный комитет России закончил расследование дела о серии нападений на пожилых жительниц Московской области, заявил в беседе с газетой "Известия" следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России по Московской области Михаил Лисс.
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