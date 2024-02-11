Трамп заявил, что поощрил бы атаку России на страну НАТО

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп возмутил Белый дом своим заявлением о том, что будет «поощрять» Россию атаковать любого из союзников Вашингтона по НАТО, если те откажутся выполнять финансовые обязательства перед военно-политическим блоком.