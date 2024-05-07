❗️Хочу поклониться нашим героям, участникам СВО, всем, кто сражается за наше Отечество Президент России Владимир Путин.
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❗️Хочу поклониться нашим героям, участникам СВО, всем, кто сражается за наше Отечество Президент России Владимир Путин.