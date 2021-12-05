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Жалгас Жумагулов за бой заработал 24,5 тысячи долларов США

  Стало известна сумма гонорара казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова за четвёртый бой в UFC. Как сообщает «Вестник ММА» Жумагулов заработал 20 000 $ по недавноподписанному контракту с лигой, а также 4500$, как поощрительный бонус за неделю до боя.

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