Жалгас Жумагулов за бой заработал 24,5 тысячи долларов США

Стало известна сумма гонорара казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова за четвёртый бой в UFC. Как сообщает «Вестник ММА» Жумагулов заработал 20 000 $ по недавноподписанному контракту с лигой, а также 4500$, как поощрительный бонус за неделю до боя.