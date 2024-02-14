Прогноз с 14 по 18 февраля: как изменится погода в Москве, Петербурге и Новосибирске из-за аномально высокого давления Евгения КомароваВ ближайшие дни многие регионы России столкнутся с неустойчивыми погодными условиями, вызванными аномально высоким атмосферным давлением.