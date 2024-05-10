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Смартфоны с искусственным интеллектом ожидает бурный рост

Смартфоны с искусственным интеллектом ожидает бурный рост

Смартфоны с генеративным искусственным интеллектом ожидает бурный рост в ближайшие годы, а к 2027 году число таких телефонов превысит миллиард, говорится в новом отчете, выпущенном компанией MediaTek и исследовательской компанией Counterpoint.

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