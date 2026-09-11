Росавиация возобновила работу аэропортов в трех городах России

Аэропорты в Нижнем Новгороде, Геленджике и Махачкале снова начали принимать и отправлять самолеты. Росавиация утром в пятницу сняла все ограничения, ранее введенные для обеспечения безопасности полетов.
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