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Царьград

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Росавиация возобновила работу аэропортов в трех городах России

Росавиация возобновила работу аэропортов в трех городах России

Аэропорты в Нижнем Новгороде, Геленджике и Махачкале снова начали принимать и отправлять самолеты. Росавиация утром в пятницу сняла все ограничения, ранее введенные для обеспечения безопасности полетов.

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