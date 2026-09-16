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Царьград

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Гидрометцентр предсказал заморозки до минус 1 в Подмосковье

Гидрометцентр предсказал заморозки до минус 1 в Подмосковье

Гидрометцентр сообщает о заморозках до минус 1 градуса в Подмосковье в ночь на четверг. В Москве температура составит 7-9°C, а днем воздух прогреется до 21-23°C.

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