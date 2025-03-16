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Царьград

6 924 подписчика

Жених босиком, а она с копытами: в сети посмеялись над невестой Лорак

Жених босиком, а она с копытами: в сети посмеялись над невестой Лорак

В Сети высмеяли свадебный образ певицы Ани Лорак от дизайнера Яны Расковаловой. Подписчики обсудили наряд невесты под ее последним постом.

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