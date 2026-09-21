Липецкая облдума: предварительные итоги выборов по одномандатным округам

Лидеры по одномандатным округам Липецкой области набрали от 664 до 11279 голосов, окончательные итоги выборов еще не подведены.
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