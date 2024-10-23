Ограничение скорости кикшеринговых самокатов в Москве резко сократило аварийность. Замедление всего на 5 км ч привело к сокращению на 48% числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности и на 67% — их наездов на пешеходов.
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