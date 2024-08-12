В Донецке в результате детонации взрывоопасного предмета пострадал ребенок

В результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в Донецке пострадал 13-летний мальчик. Об этом 12 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).