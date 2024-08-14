Действующий премьер Японии не будет выдвигаться на второй срок

Не будет выдвигаться на второй срок на предстоящих в сентябре выборах главы партии действующий премьер-министр Японии и председатель правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида, об этом 14 августа сообщает агентство Киодо со ссылкой на высокопоставленные источники в правительственных кругах.
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