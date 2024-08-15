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СК организовал проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Анапе

СК организовал проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Анапе

В результате аварии пострадали семь человек, трое из них дети.По факту ДТП с микроавтобусом Volkswagen Transporter в районе хутора Тарусин под Анапой организована проверка.

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