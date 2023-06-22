Русская весна

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Румынию рассматривают в качестве хаба по обучению украинских пилотов на F-16

Румынию рассматривают в качестве хаба по обучению украинских пилотов на F-16

Румынию рассматривают в качестве хаба по обучению украинских пилотов на истребителях F-16.  Об этом пишет издание Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с военным планированием.

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