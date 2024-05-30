Губернатор Игорь Руденя поздравил участника Великой Отечественной войны Ивана Кладкевича с награждением Орденом Александра Невского

Указом президента РФ Владимира Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодёжи Орденом Александра Невского награждён участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Тверской области Иван Кладкевич.
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