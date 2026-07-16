Депутат Бахарев: россиянам дадут "тревожную кнопку" против телефонных мошенников

Новый пакет мер по борьбе с мошенничеством предусматривает финансовую ответственность операторов связи за пропуск звонков от мошенников, обязательную маркировку международных вызовов и появление "тревожной кнопки" на портале "Госуслуги".
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