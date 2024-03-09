Механик рассказал, как обычное предупреждение на приборной панели машины может обойтись в 180-тысячную сумму рублей на ее ремонт

Опытный автомеханик, владеющий собственным каналом на YouTube под названием «Car Wizard» («Автомобильный волшебник»), рассказал подписчикам, как обычная лампочка на приборной панели автомобиля может сигнализировать о том, что вскоре машине потребуется дорогостоящий ремонт.