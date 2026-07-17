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Царьград

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Олень разбил витрину и разгромил антикварный магазин в США

Олень разбил витрину и разгромил антикварный магазин в США

Дикий олень разбил витрину и ворвался в антикварный магазин. После погрома животное сбежало.В городе Дотан, штат Алабама, антикварный магазин Blue Daisy Antique стал жертвой необычного визитёра – олень протаранил витрину и ворвался внутрь, сообщает UPI.

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