Олень разбил витрину и разгромил антикварный магазин в США

Дикий олень разбил витрину и ворвался в антикварный магазин. После погрома животное сбежало.В городе Дотан, штат Алабама, антикварный магазин Blue Daisy Antique стал жертвой необычного визитёра – олень протаранил витрину и ворвался внутрь, сообщает UPI.
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