Протоиерей Тимофеев сообщил о жертвоприношениях в нацбатальонах ВСУ

Доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев заявил РИА Новости, что в нацбатальонах Вооруженных сил Украины (ВСУ) приносят жертвоприношения.
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