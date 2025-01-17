Работодатель должен головой отвечать за мигрантов; население в лице общественных организаций должно иметь право участвовать в решении вопроса "кого приглашаем в коллектив"
Миграционная политика здорового человека.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января во время общения с представителями трудовых коллективов предприятий - резидентов Минского городского технопарка заявил о необходимости более плотно заняться вопросами миграции, передает корреспондент БЕЛТА.
Комментарии
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А работодатель-импортер дикарей не хочет нести ответственность. У нас в стране последние лет сорок "ответственность" - это плохое слово. Гораздо проще попросить "своих" депутатов поддержать завоз "незаменимых специалистов". Расчет простой: чем больше завезут, тем больше можно нанять вчерную. Социалка при этом вешается на государство (на налогоплательщиков), а себе - профит. Выгодно!
А депутат тоже ответственности не несет...
Особенно сразиатские мигранты недовольны тем, что в России еще живут много разных россиян, которые никак не поймут, что мигранты приехали жить в России вместо них, отсюда все проблемы.
надо во всех регионах ограничить работу мигрантов!!!
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