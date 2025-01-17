Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Работодатель должен головой отвечать за мигрантов; население в лице общественных организаций должно иметь право участвовать в решении вопроса "кого приглашаем в коллектив"

Работодатель должен головой отвечать за мигрантов; население в лице общественных организаций должно иметь право участвовать в решении вопроса "кого приглашаем в коллектив"

Миграционная политика здорового человека. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января во время общения с представителями трудовых коллективов предприятий - резидентов Минского городского технопарка заявил о необходимости более плотно заняться вопросами миграции, передает корреспондент БЕЛТА.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
А работодатель-импортер дикарей не хочет нести ответственность. У нас в стране последние лет сорок &quot;ответственность&quot; - это плохое слово. Гораздо проще попросить &quot;своих&quot; депутатов поддержать завоз &quot;незаменимых специалистов&quot;. Расчет простой: чем больше завезут, тем больше можно нанять вчерную. Социалка при этом вешается на государство (на налогоплательщиков), а себе - профит. Выгодно! А депутат тоже ответственности не несет...
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10 час.
Alex Zim
Особенно сразиатские мигранты недовольны тем, что в России еще живут много разных россиян, которые никак не поймут, что мигранты приехали жить в России вместо них, отсюда все проблемы.
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6 час.
Борис Сторублевцев
надо во всех регионах ограничить работу мигрантов!!!
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5 час.

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