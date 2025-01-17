Работодатель должен головой отвечать за мигрантов; население в лице общественных организаций должно иметь право участвовать в решении вопроса "кого приглашаем в коллектив"

Вадим Кузнецов

А работодатель-импортер дикарей не хочет нести ответственность. У нас в стране последние лет сорок "ответственность" - это плохое слово. Гораздо проще попросить "своих" депутатов поддержать завоз "незаменимых специалистов". Расчет простой: чем больше завезут, тем больше можно нанять вчерную. Социалка при этом вешается на государство (на налогоплательщиков), а себе - профит. Выгодно! А депутат тоже ответственности не несет...