Трамп хочет завершить войну в Украине как можно скорее, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто, — экс-советник избранног...

Трамп хочет завершить войну в Украине как можно скорее, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто, — экс-советник избранного президента Болтон Он также считает, что РФ может быть заинтересована в достижении соглашения о прекращении огня и установке линий разграничения на основе текущей обстановки на фронте.