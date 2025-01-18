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Трамп хочет завершить войну в Украине как можно скорее, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто, — экс-советник избранног...

Трамп хочет завершить войну в Украине как можно скорее, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто, — экс-советник избранного президента Болтон Он также считает, что РФ может быть заинтересована в достижении соглашения о прекращении огня и установке линий разграничения на основе текущей обстановки на фронте.

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