❕В Керчи машина сбила 6-летнего ребёнка По предварительной информации, вечером 5 июня водитель иномарки сбил 6-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованного у обочины автомобиля.
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❕В Керчи машина сбила 6-летнего ребёнка По предварительной информации, вечером 5 июня водитель иномарки сбил 6-летнего ребенка, который выбежал из-за припаркованного у обочины автомобиля.