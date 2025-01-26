Знай наших 💪 🏐В Михайловке 25-26 января прошло Открытое первенство МБУ ДО "Спортивная школа" по футболу среди мальчиков 2018 г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Знай наших 💪 🏐В Михайловке 25-26 января прошло Открытое первенство МБУ ДО "Спортивная школа" по футболу среди мальчиков 2018 г.