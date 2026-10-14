“Just one day before early voting begins in North Carolina, a federal court is set to hear a lawsuit challenging new rules on mail-in ballots, which were approved in a last-minute vote by the Republican-majority State Board of Elections,” the Raleigh News & Observer reports.
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